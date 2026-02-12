Nota Leída 77

12/02/2026

Londres y Belén

Denuncian privilegios en el servicio eléctrico

Vecinos del barrio La Puntilla volvieron a manifestar su malestar por lo que consideran una clara desigualdad en el control y cobro del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa EC SAPEM.

Según denuncian, desde hace al menos dos años advierten que en el barrio existiría un usuario que hace uso del suministro eléctrico sin abonar el servicio, mientras el resto de los vecinos cumple con los requisitos establecidos y paga sus boletas en tiempo y forma. La situación, aseguran, genera indignación y un fuerte sentimiento de injusticia.

Pero no sería el único caso.

Desde la localidad de Londres también surgieron reclamos similares: allí, un taller metalúrgico estaría utilizando energía eléctrica sin afrontar el costo correspondiente, siempre según lo que exponen los denunciantes.

“¿Hasta cuándo los privilegios para algunos y todo el peso para el resto?”, se preguntan los vecinos, quienes sostienen que mientras a los usuarios comunes se les exige cumplimiento estricto y se aplican recargos o cortes ante la mínima demora, habría casos donde no existirían controles ni sanciones.

La polémica se profundiza luego de una reciente conferencia de prensa en la que el ingeniero Palavecino instó a la comunidad a hacer un uso responsable de la energía y recomendó realizar service a los electrodomésticos para evitar fugas y optimizar el consumo.

Sin embargo, los vecinos consideran contradictorio que se pida responsabilidad y ahorro a quienes cumplen, mientras, según denuncian, otros harían un uso desmedido del servicio sin control ni consecuencias.

Ante esta situación, los vecinos reclaman mayor transparencia, inspecciones equitativas y la aplicación de las mismas reglas para todos los usuarios, sin excepciones. /El Portal Noticias

