06/03/2026

Derrumbes en la Quebrada de Belén, Transitar con precaución

| Locales |

Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 40, donde hace instantes se produjo un derrumbe de magnitud sobre calzada.

En el lugar está habilitado el paso de vehículos por media calzada.

Personal y equipos de la DNV se dirigen al lugar para despejar la ruta.

Se recomienda reducir la velocidad y respetar las señales preventivas existentes en el lugar.



