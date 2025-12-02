Nota Leída 142

02/12/2025

EN BELÉN

Descubren un área con alto potencial cuprífero en Vicuña Pampa

| Locales |

Se trata de un nuevo prospecto minero de cobre, oro y molibdeno dentro del complejo volcánico Vicuña Pampa, situado en el departamento Belén (Catamarca). El descubrimiento fue logrado por la Licenciada en Geología, Gimena Beatriz Agüero, recientemente egresada de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Este hallazgo permitió definir el área como un nuevo prospecto cuprífero en la provincia.

Publicidad

Agüero expuso su investigación como tesis de grado y trabajo final para su graduación, para luego hacerlo público durante las Jornadas Estudiantiles de Investigación e Innovación Tecnológica en noviembre pasado.

También, realizó presentaciones en distintos momentos y espacios institucionales, en virtud del interés que ha despertado la exploración y los resultados alcanzados. Además, ya fue publicado en el Repositorio Institucional de Acceso Abierto (RIAA), a disposición de la comunidad científica regional, nacional e internacional.

La joven profesional, que recibió las felicitaciones y valoración de las autoridades académicas, docentes, colegas y referentes del sector, explicó que “este hallazgo permitió definir el área como un nuevo prospecto cuprífero en la provincia”.

Un área con potencial muy alto

El descubrimiento es considerado trascendental “en razón de que carecía de antecedentes previos en la zona en términos de metalogenia, prospección geológico-minera, o inversión por parte de empresas nacionales o internacionales, hasta la publicación de mi tesis de grado en junio del presente año”, dijo.

Gimena Agüero, que también ejerce la docencia en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, pudo comprobar que el Complejo Volcánico Vicuña Pampa “es un área con potencial económico geológico-minero muy alto”.

Al respecto, detalló que “allí confluyen factores genéticos geológicos que evidencian la presencia de depósitos tipo pórfidos cuprífero Cu-Au-Mo (cobre, oro y molibdeno) sobre el área, similar a lo que conocemos como Bajo de la Alumbrera, proyecto minero con un impacto significativo en la provincia y que fue desarrollado por empresas mineras internacionales”.

Distinguió que “a diferencia de otros distritos mineros maduros de Catamarca, el complejo volcánico Vicuña Pampa se diferencia por ser un área con prospección-exploración minera histórica nula, lo que para el nuevo descubrimiento incrementa significativamente su alto impacto”.

En su opinión “existe un marco teórico sobre el potencial geológico minero y las condiciones favorables para la formación de yacimientos metalíferos, pero aún faltan estudios de prospección-exploración para confirmar y evidenciar ese potencial”.

Asimismo, describió que “esta es una brecha crítica entre la teoría (estudios regionales, modelos predictivos, etc.) y la evidencia práctica (comprobación de nuevos prospectos minerales o yacimientos), lo que me motivó y motiva en la actualidad a realizar este tipo de trabajos con pasión y visión estratégica”.

“Es por esto -añadió-, que gracias a la metodología de elaboración propia que ejecuté, con un enfoque para la generación de proyectos mineros, me llevó a seleccionar el área del Complejo Volcánico Vicuña Pampa para la prospección”.

A la espera del reconocimiento oficial

La especialista precisó que la metodología se basó en “un profundo entendimiento geológico, potenciado por las habilidades y herramientas técnicas que adquirí gracias a mi formación y experiencia profesional”.

“La apliqué siguiendo activamente las últimas tendencias de prospección y exploración, partiendo de la premisa de que aún existen depósitos metalíferos de clase mundial por descubrir y desarrollar, transformando así el potencial en algo concreto”, se explayó.

Apreció que “lo destacable y novedoso de este descubrimiento ambicioso es que se distingue por haber contado con una inversión mínima inicial y materializada gracias a inversores locales de Catamarca, que confiaron y apostaron en mí, marcando una notable diferencia respecto a lo económico en este tipo de proyectos y al habitual papel preponderante que tienen las empresas internacionales en la actividad minera en Catamarca”.

En esa misma dirección, hizo notar que “no obstante, a pesar de ser un descubrimiento con alto potencial para generar un impacto social y económico significativo en la provincia, dicho prospecto aún no ha obtenido el reconocimiento oficial por parte de los organismos provinciales competentes ni ha sido definido como área de interés para promover su desarrollo en conjunto”.

Por último, manifestó que todo lo referido está basado en “los resultados favorables que obtuve en mi tesis de grado “Prospección Geológica-Minera en el Complejo Volcánico Vicuña Pampa, departamento Belén, provincia de Catamarca”, publicado en junio del presente año en el Repositorio Institucional de Acceso Abierto de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA”.

Agüero, agradeció de manera particular a las autoridades, directivos y docentes de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la casa de altos estudios, especialmente a su decana Mgter. Natalia Fernández, a la secretaria de Investigación de la misma unidad académica, Mgter. Sofía Gómez, al departamento de Geología, y en general a la Universidad Nacional de Catamarca y a su familia y amigos por todo el apoyo y acompañamiento recibido.

Cabe señalar que los interesados en mayores detalles del descubrimiento pueden acceder a https://riaa-tecno.unca.edu.ar/handle/123456789/1320.