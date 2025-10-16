Nota Leída 99

16/10/2025

Desde el municipio mantuvieron una reunión con integrantes del Club San José de el Shincal

| Locales |

Invitado por los miembros del Club San José de El Shincal, el Intendente de Londres, acompañado por el Director de Deportes, visitaron las instalaciones del predio deportivo.

Durante el encuentro, se dialogó acerca de la situación actual del club y del estado del predio. La reunión permitió un intercambio fructífero de ideas y proyectos entre la institución y el municipio, con el objetivo de avanzar en la concreción de obras de vital importancia para el desarrollo del club.

Entre los temas abordados, se destacó la posibilidad de contar con una cancha que cumpla con las medidas reglamentarias exigidas por la AFA, permitiendo así el desarrollo de diversas actividades deportivas en condiciones óptimas.

Cabe resaltar la excelente predisposición y compromiso de los jugadores, tanto veteranos como jóvenes, quienes manifestaron su entusiasmo por ver crecer y fortalecer este espacio deportivo tan valioso para la comunidad.

El Intendente expresó su total apoyo a la institución y, como muestra de acompañamiento, hizo entrega de dos pelotas de fútbol para que el equipo de primera división continúe con sus prácticas y pueda alcanzar un rendimiento óptimo en su participación en la Liga Londrina de Fútbol.

Prensa Municipalidad de Londres