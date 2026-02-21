Nota Leída 47

21/02/2026

Detienen en Londres a un hombre que era buscado por el supuesto delito de estafa

| Locales |

Un hombre de 44 años, oriundo de la provincia de La Rioja, fue detenido en el departamento Belén tras constatarse que registraba un pedido de captura vigente por el supuesto delito de estafa.

El procedimiento se llevó a cabo ayer sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 4.064, en la localidad de Londres. Allí, efectivos de la Comisaría Departamental Belén, junto a personal del Grupo de Infantería, controlaron un automóvil Chevrolet Astra GL en el que se trasladaban dos hombres.

Al identificar a los ocupantes y consultar el sistema informático policial, los uniformados establecieron que uno de ellos, de apellido Guerrero, contaba con un requerimiento judicial a nivel nacional emitido por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja.

Tras confirmarse la orden de detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, mientras que el vehículo en el que circulaba quedó secuestrado para las actuaciones correspondientes.

TEMAS: