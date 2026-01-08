Nota Leída 233

08/01/2026

Detuvieron a una mujer de 76 años con droga

En la madrugada de hoy, efectivos de las Divisiones Canes Antinarcóticos, Investigaciones e Inteligencia, Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales y de Gendarmería Nacional, llevaron a cabo un control vehicular en el Puesto Caminero “La Viña”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, en Paclin.

Al momento de controlar un colectivo de larga distancia, proveniente de Salta con destino a Mendoza, el can “Apolo”, adiestrado para detectar estupefacientes, marcó una maleta que se encontraba en la bodega de la unidad.

La maleta perteneciente a una mujer de 76 años de edad, contenía tres piñatas con paquetes envueltos con cinta de embalar transparente y marrón, con 3,272 Kg. de marihuana, que quedaron en calidad de secuestro.

Ante la situación, tomó conocimiento e intervención el Juzgado Federal, desde donde se dispuso la detención de la septuagenaria y que se labren las actuaciones de rigor.