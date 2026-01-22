Nota Leída 92

22/01/2026

El Gobernador recibió al nuevo CEO de KABIL y analizaron el avance del proyecto de litio en Fiambalá

Minería

El gobernador Raúl Jalil, junto al vicegobernador Rubén Dusso y la ministra de Minería, Teresita Regalado, recibió al nuevo CEO de KABIL, Sunil Kumar Singh, en el marco de una reunión de trabajo destinada a analizar el avance del proyecto minero que la empresa desarrolla en la provincia.

El encuentro, además de la presentación formal de la nueva autoridad de la empresa, permitió dialogar sobre el progreso del proyecto de exploración de litio que KABIL lleva adelante en la zona de Cortaderas, Fiambalá, en áreas concesionadas por Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN), así como sobre las perspectivas de crecimiento de la iniciativa.

En este contexto, desde la empresa expresaron el interés en evaluar nuevas áreas mineras dentro del territorio provincial, en línea con la política del Gobierno de Catamarca de promover un desarrollo minero responsable, con agregado de valor y generación de empleo local.

Es menester destacar que Kabil es una de las tres empresas de la India que establecieron asociaciones con CAMYEN para la exploración de litio en Catamarca y, además de su proyecto de exploración, cuenta con oficinas administrativas que forman parte de su plan de inversión en la provincia.

También fueron parte de la reunión Sukanya Chakraborty (CTO, KABIL India), M. Sundar Raj (Country Head KABIL Argentina), autoridades de CAMYEN, legisladores provinciales, entre otros.