05/03/2026

El Gobierno y MARA acordaron impulsar obras viales en Santa María, Belén y Andalgalá

El Gobierno de Catamarca y la empresa MARA rubricaron un acuerdo marco de cooperación para impulsar obras de infraestructura en los departamentos de Santa María , Belén y Andalgalá durante los años 2026 y 2027. MARA destinará $5.000 millones a la provisión de materiales para la construcción de vías de circunvalación en dichos departamentos de la zona de influencia del proyecto, una demanda histórica de los gobiernos municipales y de los vecinos del oeste catamarqueño. Por su parte, el gobierno provincial llevará adelante la ejecución de los trabajos.

Con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el country manager de Glencore Argentina, Juan Donicelli, junto al gerente de Relaciones Institucionales de MARA, Pablo Lilljedahl, la firma del acuerdo tuvo lugar en la Casa de Catamarca, en Buenos Aires. “Esta iniciativa forma parte de las acciones que Glencore desarrolla con las comunidades del área de influencia de sus proyectos mineros en el país, acompañando obras que fortalecen la infraestructura y el crecimiento sostenido de cada localidad”, remarcó Donicelli.

El acuerdo prevé también la firma de convenios específicos para cada una de las obras, donde se establecerán las características técnicas, el alcance de los trabajos y las condiciones para la provisión de los materiales o ejecución de obras, con participación de mano de obra local.

Desde el Gobierno señalaron que el diálogo continuo con la empresa permite arribar a este tipo de acuerdos que benefician a los catamarqueños y ponen de manifiesto el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y la generación de beneficios, en términos de empleo y desarrollo de proveedores locales. /El Ancasti

