20/11/2025

El Intendente de Londres recibió en su despacho a Eduardo Morales, un mendocino con una historia inspiradora

El Intendente de Londres tuvo el honor de recibir la visita de Eduardo Morales, un viajero mendocino cuya historia es un verdadero ejemplo de fortaleza y pasión por la vida.

A Eduardo le diagnosticaron Parkinson hace ocho años, pero esa enfermedad nunca logró detener sus sueños. Con una determinación admirable, decidió emprender un viaje en moto con un objetivo muy especial: llegar a La Quiaca.

En su trayecto recibió muestras de solidaridad que lo acompañaron en este desafío, entre ellas la de dos jóvenes de Londres, Matías Rivas y Emanuel Quiroga, además del apoyo de Fernando Crione, quienes se cruzaron en su camino y no dudaron en brindarle una mano para que pudiera seguir adelante.

La historia de Eduardo nos recuerda que la voluntad, el coraje y la perseverancia pueden más que cualquier dificultad.

Su ejemplo nos inspira a no renunciar a los sueños, aun cuando la vida presenta obstáculos.

Prensa Municipalidad de Londres