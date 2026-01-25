Nota Leída 91

24/01/2026

El municipio de Belén mediante decreto declaró emergencia climática

| Locales |

En el día de la fecha, el Intendente Municipal de la Ciudad de Belén, Dr. Cristian Yapura, declaró la Emergencia Climática mediante el Decreto N.º DFCC-2026-35-E-CAT-MCB.

La medida se adopta ante las intensas, persistentes y extraordinarias lluvias registradas en las últimas horas, las cuales superan ampliamente los valores promedio habituales y han afectado de manera considerable a distintos sectores de la ciudad, superando la capacidad de respuesta operativa del Municipio.

Como consecuencia de esta situación, se han registrado anegamientos, daños en la infraestructura urbana, afectaciones en el servicio de cloacas, caída de árboles, inundaciones de viviendas y complicaciones en la circulación vehicular debido al deterioro de calles y accesos.

Frente a este escenario, la Municipalidad de la Ciudad de Belén trabaja de manera permanente, con todas sus áreas operativas en estado de alerta, en coordinación con la Policía Departamental, el Hospital Zonal, Defensa Civil y Bomberos, brindando asistencia y respuesta a las demandas de la comunidad.

Se solicita a los vecinos extremar las medidas de precaución, evitar circular por zonas anegadas o de riesgo y mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales.

La Municipalidad de la Ciudad de Belén continuará informando sobre la evolución de la situación y las acciones que se vayan implementando.