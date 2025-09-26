Nota Leída 148
| Locales | 26/09/2025 |
LONDRES

El Municipio en tu Barrio: Hoy viernes 26 en el Barrio La Posesión

el municipio en tu barrio

En el marco del programa Municipio en tu Barrio, en el día de ayer se llevó a cabo la visita al Barrio San Juan y Barrio El Señor, donde se mantuvo un encuentro con los vecinos para dialogar sobre sus propuestas, escuchar sus inquietudes y trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones.
municipio en tu barrio



COMENTAR