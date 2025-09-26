Nota Leída 156

26/09/2025

El Shincal de Quimivil, el pueblo Inca de origen ancestral en el Noroeste argentino

| Locales |

El Noroeste argentino guarda maravillas ancestrales que dan cuenta del origen de nuestras tierras. En una desviación de la Ruta Nacional N° 40, un destino construido hace cientos de años aguarda a los turistas más curiosos. Se trata de El Shincal o Shincal de Quimivil, un pueblo en el que habitaron los Incas hace siglos.

El Shincal fue declarado Monumento hisórico nacional en 1997 por su valor cultural, histórico y patrimonial. Las investigaciones arqueológicas consideran que los Incas lo construyeron entre 1472 y 1536. Fue uno de los poblados del Tawantinsuyu más emblemáticas del territorio argentino.

El Shincal de Quimivil se encuentra en el sur de Catamarca, aproximadamente a 65 kilómetros al norte del límite con La Rioja. Está ubicado en el valle entre las sierras de Zapata y Belén a 1.350 metros sobre el nive del mar en la localidad de Londres.

Turismo en El Shincal: un pueblo de cultura precolombina Entre las estructuras centenarias que guarda el Shincal en su centro cívico destacan una plaza de armas o aukaipata en cuyo centro hay un gran trono o ushnu. También hay un barrio administrativo con cinco grandes galpones o kallankas y un acueducto de piedra que penetraba hasta la escalinata del ushnu.

Para preservar y cuidar las construcciones, las vistas se hacen en horarios prestablecidos y con guías habilitados. El recorrido dura aproximadamente dos horas.

COMO LLEGAR

