Nota Leída 23

20/02/2026

“Ella le fue infiel”: Mhoni Vidente predijo que la pareja más querida está por separarse

| Viral |

El mundo del fútbol y del espectáculo se encuentra conmocionado ante la viralización de un fuerte rumor que apunta a una crisis terminal entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Las versiones, originadas a partir de una polémica predicción astrológica, hablan de infidelidades cruzadas y un divorcio inminente.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el revuelo comenzó a escalar en las redes sociales tras la difusión de un video de la reconocida astróloga mexicana Mhoni Vidente, quien lanzó una advertencia que paralizó a los fanáticos del capitán de la Selección argentina: «El que se nos divorcia es el Messi».

Lejos de detenerse en el anuncio de la separación, la vidente brindó detalles sobre el presunto quiebre de una de las parejas más estables y queridas del ambiente deportivo. De acuerdo a sus dichos, la relación llegó a un punto de no retorno y la lapidaria frase «el amor se acabó» habría trascendido a través de una persona allegada a la empresaria rosarina.

La predicción redobló la apuesta al instalar de lleno la versión de un engaño. La astróloga sostuvo sin filtros que Antonela «está saliendo con alguien más». En paralelo, afirmó que el astro del Inter Miami también habría rehecho su vida sentimental, insinuando que actualmente «anda con una argentina».

Fuente: Noticias Argentinas

TEMAS: