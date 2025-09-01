Nota Leída 179

Empresario proyecta una gran inversion en el norte de Belén

Productor de pistacho proyecta inversión para plantar 800 hectáreas en Belén

El empresario Daniel Jeifetz proyecta ampliar su producción y generar empleo en Belén con una plantación de hasta 800 hectáreas de pistacho.

Días atrás, el gobernador Raúl Jalil visitó la zona de La Ciénaga, en el norte de Belén, acompañado por el empresario y productor pistachero Daniel Jeifetz, quien proyecta una fuerte inversión en Catamarca.

En la recorrida también visitaron las áreas productivas de Punta del Agua y Huaco, donde se analizó la instalación de una plantación de entre 400 y 800 hectáreas de pistacho. Actualmente, Jeifetz maneja un campo de más de 200 hectáreas en La Rioja y busca ampliar su producción a la provincia de Catamarca.

Según se informó, se están realizando estudios de factibilidad enfocados en el acceso al agua y la energía, recursos fundamentales para concretar el proyecto. La iniciativa apunta no sólo a diversificar la matriz agrícola de Catamarca, sino también a generar empleo y desarrollo en la región.

La producción de pistacho en Argentina atraviesa un momento de crecimiento sostenido, impulsada por su alto valor en los mercados nacionales e internacionales, lo que convierte a esta inversión en una apuesta estratégica para el futuro productivo de la provincia.