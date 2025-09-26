Nota Leída 192

26/09/2025

En Belén detectan una empresa de transporte no habilitada

La Secretaría de Transporte llevó a cabo operativos de control en Ruta Nacional Nº 40, en el departamento Belén.

En la oportunidad, detectó a la empresa de transporte TMS S.A.S. de la provincia de Salta la que fue sancionada por prestar servicios no habilitados en Catamarca.

Además, se recordó a las empresas mineras que deben contratar únicamente transportes habilitados, garantizando seguridad y eficiencia en cada operación.