13/02/2026

En Belén detuvieron a dos hermanos acusados de estafar a un jubilado

La víctima, de 78 años, fue engañada durante meses por una mujer que se hacía pasar por empleada del PAMI. Desde su propio celular se realizaron transferencias y un préstamo que superaron los dos millones de pesos. Los acusados quedaron a disposición de la Justicia.

Un hombre y una mujer, quienes serían hermanos, fueron detenidos en la ciudad de Belén, acusados de haber estafado a un jubilado de 78 años mediante engaños, haciéndose pasar por empleados del PAMI.

Según informó el sargento primero Martín Acosta, de la Comisaría Departamental de aquella localidad, la mujer se presentaba en el domicilio del jubilado, simulando ser enviada por el organismo para realizar tareas domésticas. De ese modo, logró ganarse la confianza de la víctima e ingresar reiteradas veces a su vivienda.

Aprovechándose de la vulnerabilidad del hombre, que vive solo y no cuenta con familiares cercanos en la zona, la acusada utilizaba su teléfono celular para realizar transferencias bancarias a una cuenta de su hermano, también implicado en la causa.

De acuerdo a la denuncia radicada en la Comisaría Departamental, el sargento Acosta señaló en una entrevista con un medio local, que la estafa se habría desarrollado desde noviembre del año pasado, pero la víctima recién advirtió la situación cuando fue a cobrar su sueldo y detectó importantes descuentos y faltantes. Al consultar con el banco, se le informó que tenía un préstamo por 1.900.000 pesos y numerosas transferencias realizadas sin su consentimiento.

Además, mencionó que el damnificado recibía notificaciones en su celular del Banco Nación sobre movimientos en su cuenta, pero “no les dio importancia”.

“Cuando fue directamente a ventanilla y se vio con el faltante importante de dinero, ahí solicitó que lo atiendan de manera personal, y bueno, se da con esta novedad de que le habían sacado un préstamo de 1.900.000 pesos en primera instancia, y después se vio con el faltante y bastantes movimientos en su cuenta de transferencias”, explicó Acosta.

El monto total de la estafa superaría los dos millones de pesos, producto de las distintas operaciones realizadas desde el celular del propio damnificado.

Tras la denuncia radicada en la comisaría, se avanzó en la investigación y se procedió al arresto de los dos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En las próximas horas, la fiscal de la causa, la doctora Reartes, los indagará en el marco de la investigación que se tramita en la Tercera Circunscripción Judicial de Belén.

Desde la fuerza policial confirmaron que tanto la víctima como los acusados son oriundos de la ciudad de Belén.

