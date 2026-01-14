Nota Leída 240

14/01/2026

En Belén se puso en funcionamiento el Grupo Especial Motorizado (GEM)

La unidad GEM funcionará en la Ruta 40 para prevenir delitos y actuar en emergencias. Además, avanzaron en un convenio para la futura Oficina de Antecedentes Digitales.

El secretario de Seguridad de la Provincia, Dr. Gastón Venturini, encabezó en la ciudad de Belén el acto de puesta en funcionamiento del Grupo Especial Motorizado (GEM) de la Unidad Regional N°3, una nueva unidad operativa destinada a reforzar la prevención del delito, el patrullaje motorizado y la respuesta ante emergencias en el departamento y zonas de influencia. La actividad se desarrolló en el puesto de control policial ubicado sobre la Ruta Nacional N°40, en el ingreso a la ciudad, donde comenzará a funcionar la base operativa del GEM, que además cumplirá funciones como garita de control policial.

La creación del Grupo Especial Motorizado surge a partir de un proyecto presentado por el Crio. Mayor Jorge Ernesto Sacaba, jefe de la Unidad Regional N°3 Belén, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional del departamento, las características del delito y la necesidad de fortalecer la presencia policial con unidades especializadas, acordes a los nuevos paradigmas de la seguridad pública.

Este grupo también reforzará tareas de prevención y educación vial, colaborará en la búsqueda de personas extraviadas y brindará apoyo ante situaciones de emergencia, cubriendo además la jurisdicción de la Jefatura de Zona “H” Hualfín cuando sea requerido. En el marco de la jornada, se realizó la entrega de motocicletas, un móvil policial y elementos de seguridad vial, destinados a fortalecer el trabajo territorial y la capacidad operativa de la fuerza.

Asimismo, el secretario de Seguridad y el intendente de Belén, Dr. Cristian Yapura, firmaron un convenio para la futura apertura de la Oficina de Antecedentes Personales Digitales, que funcionará en un inmueble cedido por el municipio, permitiendo a los vecinos del departamento acceder a este trámite de manera más ágil y cercana, sin necesidad de trasladarse a la ciudad Capital.

Desde la Secretaría de Seguridad se destacó que esta acción forma parte de una política pública de seguridad basada en la presencia territorial, la planificación y el trabajo articulado, con el objetivo de cuidar a los vecinos y acompañar el desarrollo de las comunidades del interior provincial.

Del acto participaron el Jefe de Policía de la Provincia, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera; el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Omar Gustavo Seiler; el intendente de Belén, Dr. Cristian Yapura; la senadora departamental, María Soledad Blas; el jefe de la Unidad Regional N°3, Crio. Mayor Jorge Ernesto Sacaba; autoridades del Concejo Deliberante, oficiales superiores, jefes, personal policial de la jurisdicción e invitados especiales.