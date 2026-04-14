Nota Leída 347

| Locales | 14/04/2026 |

Establecieron las penas para los acusados del crimen de La Ciénaga

Se realizó este martes la audiencia de cesura en la causa que fue sometida a juicio por jurados en la ciudad de Belén la semana pasada. En esta instancia las partes litigaron las penas para las tres personas que fueron encontradas culpables por un jurado popular.

El juez director, Dr. Fernando Esteban, condenó a Dana Estrella Martínez y a Simón Alcides Toranzo a la pena de prisión perpetua mientras que a María del Valle Villagra le impuso una pena de 3 años y 2 meses de prisión.

Cabe recordar que el jurado declaró a Martínez culpable de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y alevosía, mientras que a Toranzo culpable de homicidio agravado por alevosía. Finalmente, Villagra fue encontrada culpable de encubrimiento agravado por ser un delito especialmente grave.

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