01/12/2025

Estados Unidos acusa a China de manipular la cotización del litio

El Congreso de Estados Unidos acusó formalmente a China de manipular los precios globales del litio y otros minerales clave mediante intervenciones en mercados, subsidios selectivos y control sobre refinación.

La denuncia, consignada en un informe bipartidista de una comisión legislativa, advirtió que el país asiático ejerce dominio sobre la cadena productiva global, lo que “distorsiona el precio real” del metal.

El informe, aprobado por unanimidad en la comisión, señaló que China no solo controla parte importante de la producción y refinación mundial de minerales estratégicos -litio, tierras raras y carbón-, sino que además realiza “maniobras de precios” para mantener su ventaja competitiva.

Entre sus hallazgos, figuró que cada vez que los precios globales del litio suben, el Gobierno chino actúa para “bajarlos artificialmente” con subsidios y exceso de producción.

Además, el documento denunció el control indirecto de China sobre bolsas internacionales de metales, particularmente la London Metal Exchange (LME), lo que dificulta determinar un precio “real” y justo para los minerales según los legisladores estadounidenses.

Para la Argentina -uno de los países del llamado Triángulo del Litio-, la acusación abrió una nueva etapa de incertidumbre, ya que el país proyecta estar entre los principales refinadores globales de litio en “carbonato equivalente” para 2030.

Argentina, con sus salares en Catamarca, Salta y Jujuy, posee una de las mayores reservas de litio del mundo y apunta a convertirse hacia 2030 en un actor clave en refinación global de carbonato de litio.

Si los precios globales son manipulados, eso puede afectar los ingresos previstos para el país, la rentabilidad de las inversiones mineras y la viabilidad de nuevos proyectos.

En 2025 ya se registró un precio del litio sensiblemente menor que el pico de 2022. Esto expuso un contexto complejo que, sumado a la denuncia internacional, complicaría la previsibilidad del mercado.

Además, el informe plasmado en el Congreso de Estados Unidos también reavivó la discusión sobre diversificar mercados, impulsar refinación local y reducir dependencia de compradores dominantes para resguardar la soberanía del recurso.

Cabe resaltar que en la última década, el litio se consolidó como la materia prima clave para baterías de litio-ión, ejes del cambio hacia energías limpias, autos eléctricos y electrónica de consumo.

En este marco, dominar mercados o definir precios globales no es solo una cuestión económica: tiene una dimensión estratégica.

Y la acusación de Estados Unidos reavivó esa tensión colocando al Triángulo del Litio sudamericano –y a la Argentina en particular– en un papel central dentro del nuevo mapa energético mundial.

Para el país, esto implica un doble desafío:

Lograr que sus proyectos mineros sean competitivos pese a fluctuaciones externas.

Exigir transparencia en mercados internacionales y reforzar capacidades locales de refinación y producción, para no depender del contexto global.

¿Qué observará Argentina a futuro tras la tensión entre China y EEUU por el litio?

Cómo reaccionarán las empresas mineras argentinas: posibles demoras o reevaluaciones de inversiones si cae la rentabilidad.

Políticas locales que apunten a industrializar el litio -refinación, producción de baterías, exportación de valor agregado- para evitar quedar expuestos solo a la cotización del mineral.

Posibles movimientos diplomáticos y comerciales entre países productores (Argentina, Bolivia, Chile) para coordinar estrategias frente a la presión internacional.