Nota Leída 54

12/02/2026

BELÉN

Este Viernes se realizará la primera asamblea extraordinaria para periodo especial

| Locales |

Tendra lugar la Primera Asamblea Extraordinaria de Opción para escuelas de período especial del departamento Belén, destinada a la cobertura de cargos y horas cátedra interinos y suplentes correspondientes al Ciclo Lectivo 2026.

El dia 13 de febrero del corriente año a las 14:00 horas en la Escuela N° 18 “Ejército de los Andes”, Ciudad de Belén.

La convocatoria tiene por finalidad garantizar la cobertura de vacantes generadas por licencias, renuncias u otras situaciones excepcionales, asegurando la continuidad pedagógica y el normal desarrollo del servicio educativo en las instituciones de período especial del departamento Belén.

Podrán participar los docentes con Título I Docente inscriptos en los Listados de Orden de Mérito vigentes, munidos de la documentación obligatoria establecida por la normativa vigente.

Se recomienda a los interesados concurrir con la documentación completa y en formato impreso, conforme a lo establecido en la reglamentación vigente.

