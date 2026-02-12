Nota Leída 26

12/02/2026

Estudiantes de medicina realizaran sus prácticas en Capital, Belén y Santa María

El Ministerio de Salud de la provincia renovó el convenio que permite a estudiantes de Medicina realizar sus prácticas en distintos centros de salud de la Capital, Belén y Santa María.

En este marco, la ministra de Salud, Johana Carrizo, recibió al director de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alasino; al director médico de las Prácticas Finales Obligatorias (PFO), Julio Sambueza; y a la decana de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Cristina Arreguez, con el objetivo de dar continuidad a estas instancias formativas.

Las prácticas se desarrollarán en el Hospital de Santa María, la Maternidad Provincial “25 de Mayo”, el Hospital de Niños “Eva Perón”, el Hospital San Juan Bautista y el Hospital Zonal de Belén.

A través de este convenio, estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizan sus Prácticas Profesionales Obligatorias trabajando de manera conjunta con los equipos de salud, fortaleciendo las atenciones en los distintos servicios. Además, llevan adelante Campamentos Sanitarios, que consisten en períodos más cortos con una mirada comunitaria. “Son periodos más cortos donde tienen una mirada comunitaria, dándoles esta impronta a los egresados”, explicó la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Daniela Ayala.

Durante su estadía, el equipo de Mar del Plata trabajará en territorio acompañado por agentes de Atención Primaria de la Salud (APS) del lugar, y reforzará las guardias y atenciones de consultorio en los diferentes centros de salud.

Desde el Ministerio destacaron que estas prácticas constituyen una etapa fundamental en la formación de futuros médicos y médicas, ya que les permiten aplicar sus conocimientos en escenarios reales, acompañados por profesionales con experiencia.

