Fallo histórico: quiénes deben pagar la cuota alimentaria si el padre no cumple

En una decisión que redefine los límites de la obligación familiar en Argentina, la jueza de Familia Eliana Fortbetil dictó una sentencia que obliga a los tíos paternos a hacerse cargo de la manutención de sus sobrinas. La resolución surge como un último recurso ante la insolvencia y el desinterés sostenido del padre biológico, quien se desentendió de sus deberes hace años, sumado a la inexistencia de otros familiares directos en condiciones de aportar. La magistrada determinó que los tíos deberán abonar mensualmente el equivalente al 70% de la canasta de crianza que mide el INDEC, una cifra que actualmente se sitúa en los $425.096.

El fallo genera una fuerte controversia jurídica debido a que el Código Civil y Comercial de la Nación establece que la cadena de obligados al pago de alimentos se limita estrictamente a los padres, abuelos e hijos, y en última instancia a los hermanos. Los tíos, al ser parientes de tercer grado, no figuran en la lista tradicional de responsables legales. Sin embargo, la Justicia aplicó el principio de solidaridad familiar ante la vulnerabilidad extrema de las niñas, apoyándose en la Convención sobre los Derechos del Niño y diversas opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que poseen jerarquía constitucional en el país.

La sentencia aclara que no se obliga a los tíos a saldar las deudas acumuladas por su hermano en el pasado, sino que fija una cuota para cubrir las necesidades diarias de las menores de ahora en adelante. Diversos expertos en derecho advierten que este precedente podría abrir la puerta a una extensión riesgosa de las cargas legales sobre parientes lejanos. Según especialistas, la defensa de los tíos resultó insuficiente en esta instancia al no poder demostrar la existencia de otros familiares con mayor capacidad económica, por lo que se espera que el caso sea apelado ante la Cámara para intentar revertir el veredicto original. Fuente: iProfesional

