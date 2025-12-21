Nota Leída 669

21/12/2025

Fatal accidente

Un trágico siniestro vial ocurrido en la madrugada de este domingo volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la Ruta Nacional 40. El hecho tuvo lugar alrededor de las 05.40, a la altura del kilómetro 4081, cuando el conductor de una camioneta Toyota perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra un árbol de grandes dimensiones ubicado a la vera de la calzada.

De acuerdo con la información oficial, por causas que aún se tratan de establecer, el rodado se salió de la cinta asfáltica y colisionó de manera frontal contra el árbol, lo que provocó importantes daños materiales y dejó al conductor gravemente herido. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar del accidente tras ser alertado por el siniestro.

La víctima fue identificada como Gilberto Santillán, de 67 años de edad, ex intendente de la localidad de Londres y tras el fatídico hecho fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Belén. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció horas después como consecuencia de las severas lesiones sufridas en el impacto.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino de manera inmediata la Fiscal de turno, Dra. Reartes, quien impartió las directivas correspondientes para avanzar con la investigación. Entre las medidas dispuestas se incluyó el resguardo del lugar del siniestro, el relevamiento de la escena y la realización de las pericias accidentológicas necesarias para determinar la mecánica del choque.

Fuentes judiciales indicaron que se busca establecer si el accidente estuvo vinculado a factores humanos, mecánicos o ambientales, como el estado de la calzada, las condiciones de visibilidad, la velocidad del vehículo o una posible falla en el rodado. No se descarta ninguna hipótesis en esta etapa inicial de la investigación.

Efectivos policiales trabajaron durante varias horas en la zona para ordenar el tránsito y permitir el trabajo de los peritos. La circulación se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las tareas de rigor, aunque luego fue restablecida con normalidad.

El hecho genera conmoción en la comunidad de Belén, donde la víctima era conocida. Vecinos y allegados expresaron su pesar por la tragedia y renovaron el reclamo por mayores controles y medidas de prevención en tramos de la Ruta 40 que, especialmente durante la noche y la madrugada, presentan riesgos adicionales para los conductores.

Informe policial