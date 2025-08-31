Nota Leída 277

Hoy culminan las fiestas patronales en Honor a San Ramón Nonato

|Locales |

En el día de ayer Sábado 30 de Agosto continuaron las fiestas patronales en honor a San Ramón Nonato, donde a las 10hs se celebró una Misa y Bautismo.

En esta oportunidad Camila fue quien recibió el sacramento de la salvación a través del agua simbolizando la purificación y la nueva vida en Cristo.

La Iglesia Católica de Londres invita a la comunidad en general a seguir participando en la culminación de las fiestas patronales en este día domingo 31 de Agosto, día en el que se realizará una procesión desde las 09:30hs en plazoleta San Ramón y posteriormente la Misa con bendiciones de vientres programada para las diez de la mañana en la Capilla.