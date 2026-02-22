Nota Leída 29

22/02/2026

Fumigación en instituciones educativas de Londres

La Dirección de Producción llevó adelante tareas de fumigación en la Esc. Primaria Nº289, Esc Primaria Nº222, Esc. Especial N°5, Jardin de Infantes «Bichitos de Luz» y Jardin de Infantes «Burbujas de Alegría» pertenecientes al JIN Nº5.

Estas acciones preventivas tienen como finalidad resguardar la salud de alumnos, docentes y personal educativo, garantizando espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las actividades escolares.

