Nota Leída 191

| Locales | 08/04/2026 |

Fútbol Femenino: Todo listo para la final del Torneo Provincial

El fútbol femenino de Catamarca se prepara para una jornada decisiva el próximo domingo 12 de abril, cuando La Conty de Tinogasta se enfrente a San Luis de Belén en la gran final del Torneo Provincial. El encuentro se llevará a cabo a las 16 horas en la cancha de Calchaquí, situada en la ciudad de Santa María, que ha sido elegida como el escenario para coronar a las nuevas campeonas.

Ambos equipos han llegado a esta fase tras destacadas actuaciones, consolidándose como los mejores del torneo. Se anticipa un partido muy parejo, donde cada detalle puede ser determinante en un encuentro que promete ser intenso y emocionante de principio a fin.

El reglamento estipula que, en caso de empate al término de los 90 minutos, el título se decidirá a través de tiros desde el punto penal, de acuerdo con la normativa vigente. Este aspecto añade un elemento adicional de dramatismo a una final que ya genera una gran expectativa.

En términos de premios, la recompensa tanto deportiva como económica será significativa. El equipo campeón recibirá un incentivo de 5 millones de pesos y asegurará su lugar en la Copa Federal 2027. Asimismo, el subcampeón también será recompensado, obteniendo 2 millones de pesos y, al igual que el vencedor, la clasificación a este mismo certamen nacional. Estos premios son otorgados por la Secretaría de Deportes de la provincia, evidenciando su respaldo al crecimiento del fútbol femenino.

Con todo en juego, Santa María será testigo de una final que no solo definirá un título, sino que también marcará un nuevo capítulo en el desarrollo del deporte femenino en Catamarca.

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