| Locales | 14/02/2026 |
Grupo antinarcóticos de Belén procedió a la detención de un jóven en Londres

En la tarde de ayer hora 19:45. En cumplimiento de las instrucciones del Juzgado Federal N°1, bajo la dirección del Dr. Miguel Angel Contreras y la coordinación de su Secretario Penal, Dr. Raul Enrique Córdoba, se ejecutaron las medidas judiciales dispuestas. En consecuencia, se procedió a la detención del sujeto identificado como Díaz, dando continuidad a las acciones judiciales iniciadas el día anterior. Con el apoyo del personal de la Comisaría de Londres, se logró la detención del ciudadano domiciliado en Barrio San Pantaleón sin número de Londres, Departamento Belén, quien fue recluido en la Comisaría Belén.

