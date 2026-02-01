Nota Leída 63

Habló la notera de TN que intentó robar una bikini en vivo: “Historia cerrada”

Giuliana Salguero decidió hablar después de varios días de silencio. La notera de TN (Todo Noticias) compartió este viernes un descargo en sus historias de Instagram para aclarar , cuando, en medio de una nota en vivo, salió con una bikini en la mano y la empleada del negocio tuvo que ir detrás suyo para pedirle que la devolviera.

El recorte del momento se volvió viral en cuestión de horas y la periodista quedó en el centro de una ola de críticas en redes sociales. Las acusaciones fueron duras y su nombre se llenó de comentarios lapidarios. Recién ahora, Salguero optó por ponerle punto final al tema.

Lo hizo compartiendo un video grabado por otra comerciante de la avenida Santa Fe, que ese mismo día también había sido entrevistada por ella. En el clip, la mujer explicó el contexto de lo ocurrido y salió en defensa de la cronista. “Quiero explicar el lore que se armó con la notera de Canal 13. Pobre mujer, la está hateeando a lo loco. El video lo vieron 200.000 personas”, comenzó diciendo.

Y siguió con una aclaración clave: “El mismo día que me hizo la nota a mí, porque la señora estaba pasando por la avenida Santa Fe, pasó por un montón de locales y se viralizó un video donde entra a una casa de bikinis, se arranca la percha y sale la vendedora a buscarle la percha”.

Según explicó la comerciante, todo formaba parte de una dinámica televisiva. “Lo que ustedes no entienden es que es como un show que la mina hace. En mi local también, y cuando apagó la cámara al toque vuelve a devolver las prendas. La saludo, le agradezco y ahí le digo ‘vení, conocé el local’”, relató. Incluso agregó que, en su caso, decidió regalarle una prenda. “Estaba también el camarógrafo y yo decidí regalarle. Entiendan que es show televisivo”, remarcó.

El blooper que se hizo viral

Todo había comenzado como una nota de color sobre la avenida Santa Fe, cuando la periodista entró a un exclusivo local de mallas para hablar sobre cómo se preparaban las porteñas para lo que restaba del verano. Fiel a su estilo, el ida y vuelta con la vendedora fue subiendo de tono entre risas y complicidad. “Véndeme algo o regalame algo”, lanzó Salguero, con una sonrisa.

La escena tuvo su clímax cuando apareció en cámara una bikini con estampado de jirafa, última tendencia, cuyo precio de 77.000 pesos sorprendió tanto a la cronista como a los televidentes. Entre besos de despedida y un clima distendido, Giuliana salió del local con la prenda en la mano y una frase que quedó inmortalizada: “¡Me la llevo!”.

Segundos después, la empleada salió detrás suyo para recuperar la bikini. La reacción de la notera fue inmediata: risa nerviosa, sorpresa y una frase que también quedó grabada. “Fui feliz por dos minutos”, dijo, mientras devolvía la prenda. En el estudio, sus compañeros celebraban la situación entre carcajadas.

Pero en redes sociales el tono fue otro. El video se replicó con rapidez y las críticas no tardaron en llegar. Ahora, con el descargo de la comerciante que Giuliana decidió amplificar desde sus propias redes, el episodio quedó contextualizado y, al menos para ella, cerrado. /Gente