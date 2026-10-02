Nota Leída 112

| Info General | 02/10/2026 |

Hallazgo en la Ruta 38: misteriosos objetos al costado del camino generaron inquietud

Un inusual episodio registrado en las últimas horas a la vera de la Ruta Nacional 38 encendió las alarmas y despertó todo tipo de especulaciones entre automovilistas, transportistas y vecinos que transitan a diario por el sur de la provincia de Tucumán.

El hallazgo tuvo lugar en la localidad de La Invernada, dentro del departamento La Cocha, en una zona geográfica estratégica cercana al cauce del río Marapa y a pocos metros del conocido santuario rinde culto al Señor del Camino. A un costado de la calzada, quienes circulaban por el sector advirtieron la presencia de un conjunto de objetos dispuestos de una manera llamativa y fuera de lo común.

Incertidumbre y superstición al borde del asfalto

La particular disposición de los elementos llevó a que los primeros testigos interpretaran la escena como el vestigio de alguna clase de ritual o manifestación esotérica. La combinación del paisaje, la proximidad con la noche y la falta de explicaciones inmediatas generó momentos de inquietud y temor entre las personas que se detuvieron a observar el lugar.

Sin embargo, desde el plano estrictamente factual, hasta el momento no existe ningún reporte oficial ni confirmación formal que vincule el hallazgo con prácticas místicas o religiosas. Tampoco se ha identificado a la o las personas que depositaron esos bultos en la zona ribereña de la Ruta 38.

Un tramo transitado y plagado de historias

El tramo de la Ruta Nacional 38 que atraviesa La Cocha es un corredor vital que conecta el sur tucumano con el norte de la provincia de Catamarca. La presencia del Río Marapa y los pequeños altares o referencias religiosas rústicas —como la del Señor del Camino— convierten a este sector en un punto recurrente de paradas breves para camioneros y viajeros.

Aunque no se ha informado de ningún tipo de peligro inminente para la seguridad vial o la integridad física de los transeúntes, el hallazgo se convirtió en el tema principal de conversación en las localidades vecinales. Por el momento, el origen y la intencionalidad detrás de los objetos dejados a la vera de la Ruta 38 continúan siendo un misterio absoluto.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA