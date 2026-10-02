Nota Leída 297

| Locales | 02/10/2026 |

Cotelbe busca dejar atrás meses de crisis y deficiencias con un plan de limpieza y recuperación de sus centrales

Tras reiteradas protestas de los usuarios por cortes en el servicio telefónico y digital, la nueva comisión de la cooperativa telefónica de Belén, liderada por Isaías Miranda, asumió con el objetivo de revertir años de abandono edilicio e institucional.



BELÉN — Luego de atravesar un período crítico marcado por los constantes reclamos de la comunidad, la Cooperativa Telefónica de Belén (Cotelbe) ha comenzado a mostrar los primeros signos de una postergada reestructuración. Semanas atrás, los usuarios de la localidad habían expresado públicamente su profunda indignación ante las reiteradas interrupciones en las líneas fijas y la conectividad digital, denunciando que las quejas presenciales eran respondidas sistemáticamente con la evasiva de que «el ingeniero está trabajando», sin obtener soluciones de fondo.

Con el peso de este descontento social y técnico, la nueva comisión directiva de la entidad —presidida por el Sr. Isaías Miranda y acompañada por el Sr. Carlos Juan Cabrera junto a un renovado equipo de trabajo— asumió la conducción con la premisa de sanear la cooperativa desde sus cimientos. La primera medida de impacto consistió en desplegar un intenso operativo de desmalezamiento, limpieza profunda y acondicionamiento general en los predios de las Centrales 1 y 2.



Poner en valor una institución descuidada

Desde la flamante conducción explicaron que estas tareas operativas resultaban de carácter urgente para rescatar y poner en valor una infraestructura que, durante muchos años, sufrió un serio descuido y abandono edilicio. Las autoridades reconocieron la complejidad de la herencia recibida, manifestando que se encuentran «preocupadas y ocupadas en resolver con seriedad y responsabilidad los graves problemas de la institución, dando pasos certeros con los pocos recursos con los que se cuenta».

«Tenemos el compromiso de hacerlo, las ganas y la decisión. Nada es fácil, pero lo vamos a lograr», afirmaron los miembros del consejo, buscando llevar tranquilidad tanto al padrón de socios como a los vecinos de Belén que dependen de las prestaciones de la empresa para sus actividades diarias.

Inversión privada para el predio recreativo

De forma complementaria al ordenamiento de las centrales técnicas, la comisión directiva emitió un informe aclaratorio sobre la situación de la Central 3, correspondiente al predio recreativo de Cotelbe. Este espacio, que cuenta con pileta de natación, quinchos, quiosco, sanitarios y canchas deportivas, ha sido concesionado.

Bajo las nuevas pautas de gestión, los concesionarios asumieron el compromiso formal de limpiar, mantener, cuidar y mejorar integralmente las instalaciones. Los directivos adelantaron que la puesta a punto de este complejo demandará una gran inversión económica que correrá por cuenta de los privados, permitiendo que el club social de la cooperativa vuelva a estar en condiciones óptimas para el beneficio de toda la masa societaria sin desfinanciar las arcas de la entidad.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA