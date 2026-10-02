Nota Leída 372

| La Región | 02/10/2026 |

El Club San Francisco de Puerta de Corral Quemado avanza a paso firme hacia el sueño de la cancha propia

Con el esfuerzo mancomunado de las familias, la hinchada, la comisión directiva y el compromiso de la Municipalidad, la institución deportiva del norte de Belén empieza a consolidar su propio predio de juego.



PUERTA DE CORRAL QUEMADO — En lo que representa un hito histórico para el deporte del norte del departamento Belén, el Club Atlético San Francisco se encuentra cada vez más cerca de concretar un anhelo profundamente arraigado en la comunidad: la construcción de su propia cancha de fútbol. Este nuevo espacio de infraestructura urbana estará destinado de manera integral a los entrenamientos, la competencia oficial de la liga y el esparcimiento de las familias locales.

La consolidación del proyecto es el resultado directo de una labor articulada. El progreso actual se sostiene sobre el esfuerzo constante de los jugadores, comisiones, familias e hinchas, sumado al compromiso de asistencia técnica y edilicia dispuesto por la Municipalidad de Puerta de Corral Quemado. Desde la institución destacaron que contar con un predio deportivo propio representa un salto cualitativo que otorgará identidad, pertenencia y un futuro saludable para los niños y jóvenes de la localidad.

Un logro colectivo para todo el barrio



Las vísperas del inicio de los trabajos en el terreno de juego están cargadas de un profundo sentimiento de superación vecinal. Los coordinadores del club señalaron que esta obra civil no constituye una iniciativa aislada, sino un logro colectivo que transformará el tejido social del barrio y de las zonas adyacentes del norte de Belén.

«Este es un sueño que nació en el corazón de todos. Un logro que construiremos juntos y un futuro que ya empieza a tomar forma para nuestra institución», expresaron con entusiasmo los simpatizantes del club. El proyecto ejecutivo de la obra contempla, en sus etapas iniciales, el movimiento y nivelación de suelo del terreno asignado para dejar el predio óptimo para la práctica deportiva.

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