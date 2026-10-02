Nota Leída 256

| Locales | 02/10/2026 |

El Newcom de Belén buscará la medalla de bronce en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

El equipo de la «Cuna del Poncho» avanzó invicto como el mejor primero de su grupo y se metió entre los cuatro mejores del país en San Juan. Representantes de la delegación belenista también sumaron acción en Orientación, Pádel y Sapo.

Con una destacada y prolífica actuación de los atletas que representan al departamento, la delegación de Catamarca completó su tercera jornada de competencia en la provincia de San Juan, en el marco de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores. El despliegue deportivo se realiza bajo la coordinación de la Dirección de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia.

La mayor emoción para el deporte belicho llegó de la mano del equipo representativo de Newcom. El conjunto de Belén cumplió una fase de grupos brillante, logrando la clasificación a la zona campeonato por medallas tras consolidarse como el mejor primero de todo el certamen. En la instancia de Cuartos de Final, el combinado catamarqueño derrotó con autoridad a Santa Fe, aunque posteriormente cayó en Semifinales ante el representativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con este panorama, el equipo cuna del poncho disputará este viernes la medalla de bronce con el objetivo de subirse al podio nacional.

Presencia belenista en las disciplinas individuales y de salón

Los deportistas del departamento Belén también mantuvieron una intensa actividad y dejaron en lo alto el prestigio local en diferentes disciplinas de precisión y salón dentro del certamen:

• Orientación: En la modalidad Mixto, la dupla conformada por Nery Cedrón (Belén) y Oscar Corbalán (Andalgalá) completó formalmente y con éxito la exigente prueba estipulada por la organización.

• Pádel: La pareja femenina integrada por Isabel Ávila y Lía Acosta (Belén) completó su fixture oficial de presentaciones en territorio sanjuanino, concluyendo su labor en la 19.ª colocación de la tabla general.

• Sapo: La actividad en el tablero sumó valiosos puntos para el marcador definitivo. En la rama Femenina vio acción Petrona Gordillo (Belén), mientras que en la rama Masculina hizo lo propio Juan Ramón Bazán (Belén). Ambos aguardan el cierre de la jornada de este viernes para sellar el puntaje final.

Resultados de la delegación provincial

El resto de los atletas de Catamarca cosechó importantes logros durante la jornada. En Truco, la pareja de Tapso finalizó en el 4.° puesto; mientras que en Orientación, Teresita Toledo (Capital) se alzó oficialmente con la Medalla de Bronce. Por su parte, las duplas de Tenis de Mesa femenino (Mutquín) disputarán hoy el 5.° puesto, el Tenis Mixto (Capital) se despidió en la 11.ª posición con un triunfo ante Corrientes, y el equipo de Ajedrez definirá su posición final en la última partida tras superar a San Luis.

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