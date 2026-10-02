Nota Leída 393

| Minería | 02/10/2026 |

Glencore recibe la aprobación del RIGI para Agua Rica

La incorporación del proyecto al régimen nacional brinda previsibilidad para avanzar en su evaluación, financiamiento y desarrollo.

Glencore anunció que el proyecto Agua Rica fue aprobado para incorporarse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que, según la compañía, permitirá avanzar con mayor previsibilidad en una inversión de capital estimada en US$4.000 millones.

Desde la empresa señalaron que la incorporación al régimen fortalece el potencial de Catamarca para generar empleo, ampliar la red de proveedores y promover oportunidades de desarrollo local.

La aprobación establece un marco de estabilidad y previsibilidad para avanzar en la evaluación, el financiamiento y el desarrollo del proyecto, sujeto al cumplimiento de las distintas etapas técnicas, ambientales y regulatorias aplicables.

Glencore consideró la decisión como un hito para una inversión de largo plazo en Argentina y vinculó el avance de Agua Rica con la reactivación de Alumbrera, cuya primera producción está prevista para el segundo semestre de 2027.

Actualmente, MARA emplea alrededor de 2.000 personas, en su mayoría trabajadores provenientes de Catamarca. Durante la etapa de construcción, se estima que la cantidad de trabajadores podría alcanzar un pico de 3.500.

La compañía también destacó que el reinicio de Alumbrera constituye un facilitador para el desarrollo de MARA, debido a la experiencia acumulada, la logística y la preparación operativa existentes, además del aprovechamiento de infraestructura para el procesamiento del mineral de Agua Rica.

Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, calificó la aprobación del RIGI como un “hito importante” para Agua Rica y señaló que representa una señal de confianza en el marco de inversión de largo plazo del país.

El directivo sostuvo además que el régimen brinda “certeza fiscal y regulatoria” para comprometer una inversión de esta magnitud y destacó el acompañamiento de las autoridades nacionales y de la provincia de Catamarca durante el proceso.

Pérez de Solay también vinculó el proyecto con los planes de Glencore para la reanudación de Alumbrera y el desarrollo de El Pachón, al señalar que Argentina representa un componente central dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía en el sector del cobre.

Según la empresa, el desarrollo de estos proyectos apunta además a generar empleo calificado, profundizar las cadenas de suministro locales y aumentar la producción de cobre en el país.

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