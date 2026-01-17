Nota Leída 316

17/01/2026

LONDRES

Hoy inicia el Festival Provincial de la Nuez

Este sábado 17 de enero de 2026 comienza la edición N° 39 del Festival Provincial de la Nuez, en Londres, departamento Belén. El evento se hará en la cancha del Club Tiro en Londres, desde las 21.30. En esta oportunidad, actuarán Lázaro Caballero, Llokallas, La Huella Folk, Wilson Figueroa, Iracundos, Los Calchaquí, Paola Arias y Bomba Gutiérrez, entre otros.

El domingo 18 de enero, el festival continuará con las presentaciones de Magui Olave, Los Kijanoss, Destino San Javier, Pascual Gutiérrez, Pepo Lara, Kesheno Titos y Esteban Yapura.

Detalles Clave:

Entrada: El Gran Bingo del Festival (con premios de dinero, motos y un auto 0km) sirve como entrada para ambas noches.

Este es un evento tradicional para la comunidad de Londres, que celebra la cultura local con folklore y música en vivo.

Recomendaciones para asistir al evento

Por otro lado La Comisaría de Londres, dependiente de la Policía de la Provincia de Catamarca, informa a la comunidad una serie de recomendaciones de tránsito en el marco del 39° Festival Provincial de la Nuez.

Al circular en automóvil o motocicleta, recordá portar la documentación obligatoria, respetar la capacidad permitida, usar los elementos de seguridad correspondientes y mantener 0% de alcohol al volante.

Respetar las normas de tránsito es responsabilidad de todos.

Por tu seguridad y la de los demás, cuidémonos entre todos.