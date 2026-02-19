Nota Leída 604

18/02/2026

Belén

Imputan a un hombre por abuso sexual contra su sobrina

La fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Belén, Florencia Reartes Sesto, imputó e indagó a un hombre acusado del delito de “abuso sexual simple” en perjuicio de su sobrina.

La Investigación Penal Preparatoria se inició a partir de la denuncia de la víctima y se incorporaron actuaciones policiales, testimonios y otros elementos de prueba. En ese marco, la fiscal dispuso la imputación del sindicado, un hombre de 36 años, quien fue indagado y declaró con asistencia de defensa particular. Concluido el acto procesal, se solicitaron planilla de antecedentes y otras medidas tendientes a profundizar la investigación.

El hecho atribuido

De acuerdo con el cuadro probatorio inicial, el hecho habría ocurrido el 15 de febrero por la tarde, en una localidad del departamento Belén. Según la imputación, el acusado —tío de la víctima, de 21 años— se presentó en el domicilio de la joven y le pidió que lo acompañara al centro a comprar cerveza, indicándole que él abonaría la compra mientras ella conduciría la motocicleta.

Ambos emprendieron el recorrido con la víctima al mando del rodado. En un tramo del camino, el imputado, que viajaba como acompañante, le habría realizado tocamientos sin su consentimiento. La joven le pidió que cesara con esa conducta y decidió regresar de inmediato al domicilio, momento en que el acusado detuvo su accionar.

La causa continúa en etapa investigativa.

