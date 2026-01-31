Nota Leída 91

31/01/2026

Iniciaron en Londres la campaña de vacunación contra la rabia

En el día de ayer, desde el área de Producción de la Municipalidad, se dio inicio a la campaña de vacunación contra la rabia, en el marco del protocolo sanitario vigente, luego de haberse detectado un foco de infección en su primer momento en La Aguada.

Ante esta situación, y entendiendo la importancia de actuar de manera inmediata y responsable, se comenzó con la vacunación preventiva de animales de corral, entre ellos ovejas, cabras, cerdos y caballos, en domicilios y sectores cercanos al lugar donde se registró el caso positivo. Estas acciones buscan prevenir la propagación de la enfermedad, proteger la sanidad animal y resguardar la salud de la población.

El día de mañama se llevará adelante la segunda etapa de la campaña, que consistirá en la vacunación de ovinos en Río La Barranca, El Corralito y El Breal, dando continuidad al plan de trabajo previsto y reforzando las medidas de prevención.

Desde el área de Producción se continúa trabajando de forma sostenida, llevando tranquilidad a los vecinos y acompañando a los productores, con el objetivo de cuidar la salud animal y comunitaria.

Municipalidad de Londres