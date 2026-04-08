Nota Leída 224

| Nacionales | 08/04/2026 |

Intento de homicidio tras una discusión por un gallo: un detenido

Un violento episodio ocurrido en la capital tucumana terminó con un hombre gravemente herido y otro detenido con prisión preventiva por 60 días, acusado de intento de homicidio.



El hecho se registró el 28 de marzo alrededor de las 22:30 en la zona de calle Las Heras al 4.000. Según la investigación, el conflicto se inició cuando un menor, identificado como L.G., discutió con la víctima, Julio Rodolfo Jiménez, por la posesión de un gallo. Tras el altercado, el joven se retiró del lugar, pero regresó minutos después con amenazas y lo instó a resolver la disputa directamente con su padre.

Poco después, Pedro Enrique Gramajo, conocido como “Perico”, se presentó en el domicilio acompañado por otras personas y portando un arma blanca. De acuerdo a la acusación, en medio de la confrontación tomó a Jiménez por el cuello y le asestó dos puñaladas, una en el abdomen y otra en el brazo derecho, provocándole heridas de gravedad.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Padilla, donde debió ser intervenida quirúrgicamente y permanece internada en terapia intensiva, tras haber ingresado en estado crítico.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, con la intervención del auxiliar de fiscal Alejandro Daniel Andole. En la audiencia correspondiente, la Fiscalía formuló cargos contra Gramajo por homicidio en grado de tentativa y solicitó su detención preventiva por el plazo de dos meses, medida que fue concedida mientras avanza la investigación.

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