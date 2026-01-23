23/01/2026 || Locales |
A través de materiales reciclados, jugaremos a crear rostros que hablan de identidad, ritual y carnaval.
📅 Sábado y domingo
BELÉN
Invitación a un taller creativo sobre máscaras precolombinas del territorio catamarqueño
Desde Ninakerus te invitamos a un taller creativo inspirado en las máscaras precolombinas del territorio catamarqueño.
Un espacio para imaginar, crear y celebrar nuestras raíces desde el arte y el cuidado de la tierra.
Casa de la Cultura (BELÉN)
🕓 16:00 hs
🎟️ Actividad gratuita
🎭 Abierta a todo público
📍 Biblioteca Popular Manuel Láinez
📌 Londres – Belén
📅 Lunes 26 de enero
🕥 10.30 hs
💛 Aporte a la gorra
🤝 trueque
🌀 Arte, memoria y celebración colectiva
