Nota Leída 132

23/01/2026

BELÉN

Invitación a un taller creativo sobre máscaras precolombinas del territorio catamarqueño

| Locales |

Desde Ninakerus te invitamos a un taller creativo inspirado en las máscaras precolombinas del territorio catamarqueño.

A través de materiales reciclados, jugaremos a crear rostros que hablan de identidad, ritual y carnaval.

Un espacio para imaginar, crear y celebrar nuestras raíces desde el arte y el cuidado de la tierra.

Casa de la Cultura (BELÉN)

📅 Sábado y domingo

🕓 16:00 hs

🎟️ Actividad gratuita

🎭 Abierta a todo público

📍 Biblioteca Popular Manuel Láinez

📌 Londres – Belén

📅 Lunes 26 de enero

🕥 10.30 hs

💛 Aporte a la gorra

🤝 trueque

🌀 Arte, memoria y celebración colectiva

Enviado desde formulario de contacto