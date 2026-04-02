Nota Leída 358

| Nacionales | 02/04/2026 |

Irán condenó enérgicamente a la Argentina tras la designación de la Guardia Revolucionaria como entidad terrorista

En una escalada de tensión diplomática, el gobierno de Irán rechazó de manera contundente la decisión de la administración argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en su registro de organizaciones terroristas. A través de un comunicado oficial de su Cancillería, la República Islámica sostuvo que la medida constituye una violación a los principios de soberanía y no injerencia del derecho internacional, atribuyendo el movimiento a una alineación directa del presidente Javier Milei con las políticas de Washington y el «régimen sionista».

Este cruce marca el segundo incidente de gravedad en lo que va del año, tras el rechazo iraní en enero a una calificación similar contra la Fuerza Quds. Teherán describió la actual resolución como un «error estratégico» y advirtió que la misma sentará un «precedente peligroso» en los vínculos entre Estados, afectando potencialmente el futuro de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

La Casa Rosada había justificado la inclusión de la fuerza militar persa en el listado debido a su presunto respaldo logístico y financiero al grupo Hezbolá. No obstante, desde Irán señalaron que la medida responde a la estrategia de presión ejercida por el mandatario estadounidense, Donald Trump, para que sus aliados adopten sanciones en el marco de la actual crisis energética y bélica en el Golfo Pérsico.

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