06/02/2026

Jalil recorrió Belén y supervisó el avance del nuevo hospital provincial

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, llegó a Belén, conocida como la Cuna del Poncho, para desarrollar una agenda de actividades oficiales centradas en obras estratégicas para el oeste provincial.

Durante su visita, el mandatario recorrió la obra del nuevo hospital de Belén, que actualmente presenta un avance del 50%. En ese marco, estimó que la finalización del edificio está prevista para los primeros meses de 2027, destacando la importancia de fortalecer el sistema de salud en el interior de la provincia.

Jalil también señaló que una de las prioridades del Gobierno provincial son las obras de by pass en Belén, Andalgalá, Fiambalá y Antofagasta de la Sierra, las cuales serán ejecutadas con fondos provenientes de la actividad minera.

Por último, el gobernador informó que una vez finalizado el período de lluvias se dará inicio a las obras en la Cuesta de Zapata, una intervención vial clave para mejorar la conectividad y la seguridad en la región.