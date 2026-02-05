Nota Leída 8

05/02/2026

Jóvenes de Belén, a un paso de representar a la Argentina

| Locales |

Tres jóvenes catamarqueños vuelven a poner a Belén en el mapa de la ciencia internacional. Paula Bazán, Martina Cecenarro y Leopoldo Gómez, creadores del Sistema Circular de Purificación y Reutilización de Aguas Grises, fueron seleccionados como finalistas para participar del I-FEST², el Festival Internacional de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología que se realizará en Monastir, Túnez.

La convocatoria representa un nuevo hito para el equipo, que ya había representado a la Argentina en competencias previas, experiencias que marcaron un antes y un después en su recorrido académico y personal. Ahora, el desafío vuelve a ser global: convertirse en los primeros estudiantes argentinos en participar de la feria científica más importante de África.

Un festival de alcance mundial

El I-FEST² es un evento anual de nueve días organizado por la Asociación Tunecina para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología (ATAST). Está abierto a jóvenes investigadores de entre 14 y 24 años de todo el mundo y combina instancias de exposición científica, intercambio académico, actividades educativas y recorridos culturales. Su objetivo es promover el desarrollo de proyectos innovadores con impacto social, generando un espacio de encuentro entre talentos emergentes y referentes internacionales de la ciencia y la tecnología.

El sistema presentado por los estudiantes fue seleccionado entre numerosas postulaciones internacionales. Se trata de una propuesta orientada a la purificación y reutilización de aguas grises, pensada como una solución sustentable frente a la escasez hídrica, una problemática que atraviesa a comunidades de distintas regiones del mundo.

El proyecto busca optimizar el uso del agua en hogares y espacios comunitarios, reduciendo el desperdicio y generando un circuito de reutilización que puede aplicarse en contextos urbanos y rurales. La innovación reside en su diseño circular, que permite recuperar agua de uso doméstico para nuevos fines, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y a la eficiencia en el consumo de recursos.

Representación académica y provincial

En esta instancia, además de representar a Catamarca y a la Argentina, los jóvenes también llevarán la bandera de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba, instituciones en las que actualmente cursan sus carreras de nivel superior.

Su participación reafirma el vínculo entre la formación académica y la investigación aplicada, mostrando cómo desde las universidades públicas se generan proyectos con impacto real en la vida cotidiana y con proyección internacional.

El desafío del financiamiento

La posibilidad de estar presentes en Túnez depende de un obstáculo concreto: el financiamiento. Para poder viajar y participar del festival, el equipo necesita reunir $10.500.000, monto que cubre traslados, inscripción, alojamiento y logística.

Por este motivo, se encuentran en la búsqueda activa de patrocinadores, tanto del sector público como privado, que deseen acompañar una iniciativa que ya demostró su impacto y proyección internacional. El llamado apunta a empresas, instituciones y organismos que quieran invertir en talento joven y en proyectos que aportan soluciones a problemáticas globales como la crisis hídrica.

La historia de Paula, Martina y Leopoldo es la de jóvenes del interior que, a fuerza de estudio, compromiso y vocación científica, lograron abrirse camino en espacios históricamente reservados para países con mayores recursos.