Nota Leída 154

| Locales | 09/04/2026 |

CRIMEN DE LA CIÉNAGA

Jurado vio el video de la reconstrucción del homicidio del jujeño Fernando Reyes

Durante la jornada de ayer, el juez director Fernando Esteban reanudó la segunda audiencia del juicio por el crimen de Fernando Reyes.

El debate popular que se desarrolla en el salón Luis Franco de la Biblioteca Popular Obispo Esquiú de la ciudad de Belén inicio a las 10 de la mañana y, tras un cuarto intermedio al mediodía, la audiencia se reanudó tras el almuerzo y se extendió hasta cerca de las 20 horas. Para la audiencia estaba previsto la declaración de 15 testigos, pero las partes desistieron de dos de ellos y el jurado solo escucho a 13 de ellos.

Una de las declaraciones más importantes e impactantes fue la del jefe de la División Homicidios de la Policía de la Provincia, comisario inspector Miguel Cabrera, que fue acompañada por el video de la reconstrucción del crimen.

Mientras el policía declaraba, se proyectó en la sala el material audiovisual de la reconstrucción del caso, la que se realizó en diciembre del año 2024 en la zona rural de La Ciénaga, donde entre la noche del 3 de diciembre y la madrugada del 4 de diciembre de 2022 Fernando Reyes fue asesinado.

De dicha reconstrucción —en la que se observaron escenas macabras— participó únicamente la principal imputada, Dana Martínez, quien se quebró emocionalmente y desistió de continuar. El episodio ocurrió cuando el procedimiento alcanzó el momento en que, según la teoría fiscal, el otro acusado, de apellido Toranzos, le propinó la pedrada mortal al maniquí que representaba a la víctima.

Más testigos

La audiencia continuó luego del almuerzo con la declaración de otros doce testigos, entre policías, vecinos del lugar y el padre de Fernando.

Por un acuerdo de las partes se desistió de dos testigos y la audiencia se extendió hasta pasadas las 22.00 horas.

Durante la tarde declararon dos testigos importantes: una mujer, quien es peluquera y amiga de la principal imputada, Dana Martínez, y un hombre con quien supuestamente la acusada habría mantenido una relación (ver aparte).

También se sentó ante el jurado y los imputados el padre de Fernando Reyes, quien inició la declaración contándole al jurado cómo era su hijo, pero el testimonio se interrumpió porque se quebró emocionalmente en más de una oportunidad, por lo que el abogado de la querella, Dr. Juan Pablo Morales, decidió terminar con la declaración.

Concluida la ronda de los alegatos, el juez pasó a un cuarto intermedio hasta la mañana de hoy con la declaración de más testigos citados para la causa.

Peluquera: “Ella dijo que lo iba a matar, meterlo en una bolsa y enterrarlo”

Otro de los testimonios importantes por su contenido fue el de una mujer, quien era amiga y peluquera de Dana Martínez, pareja de Fernando Reyes.

En su declaración ante el jurado, la testigo recordó que, a través de Martínez, sabía que ambos se golpeaban mutuamente; sin embargo, pese a sus insistencias para que hiciera la denuncia, la imputada se negaba a hacerlo.

Un día, recordó, Dana llegó a la peluquería con un corte en la frente y le fue a pedir que le “ocultara el golpe” con el cabello.

En otro pasaje de la declaración, la amiga de la imputada dijo en la sala y, ante la mirada de Dana, que “lo iba a matar, lo iba a meter en una bolsa y que nadie se iba a enterar porque nadie lo iba a buscar”.

Consultada sobre el día del hecho por las partes, la testigo respondió: “Estaba cobrando las entradas en el Club San Roque donde había un baile y llegó Dana después de las 2.00 de la madrugada junto con Alcides -el otro acusado-, quien fue el que pagó la entrada de ambos. En cuanto a la otra acusada, Maira, también la vio ingresar al club a la misma hora, aproximadamente.

Pareja

El otro testimonio importante de la jornada fue el de un vecino del lugar, quien supuestamente habría mantenido una relación con Dana.

Trascendió en la audiencia que ella solía pedirle dinero para darle de comer a sus hijos.

Recordó también que en una oportunidad, hablando con Dana, ella le habría dicho que “si podía matarlo a Fernando, que ella lo llevaría al campo y que le pegue con un palo y después lo íbamos a enterrar”.

/ El Esquiú

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