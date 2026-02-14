Nota Leída 17

14/02/2026

La Cooperativa Telefónica Belén llevó adelante una reunión entre asociados y miembros del Consejo Administrativo

La Cooperativa Telefónica Belén llevó adelante una nueva reunión entre asociados y miembros del Consejo Administrativo, en un contexto marcado por cuestionamientos institucionales y una delicada situación económica.

Actualmente, la entidad se encuentra funcionando con solo dos integrantes al frente: Justo Ríos, secretario, y Oscar Rasjido, tesorero, quienes vienen brindando información a los socios respecto al estado administrativo y financiero de la cooperativa.

FALTA DE ASAMBLEA DESDE 2018

Uno de los principales reclamos gira en torno a que desde el año 2018 no se convoca a asamblea para la renovación de autoridades del Consejo Administrativo. Según establece el estatuto, dicha renovación debe realizarse de manera anual, situación que no se habría cumplido en los últimos años.

Algunos asociados advierten que la cooperativa podría encontrarse en una situación de acefalía, al estar operando únicamente con dos miembros en funciones, lo que genera preocupación respecto a la legalidad institucional y la toma de decisiones.

URGENCIA DE REGULARIZACIÓN

Entre los planteos realizados por los socios se destaca la necesidad urgente de:

-Organizar y transparentar la documentación administrativa.

-Convocar de manera inmediata a una Asamblea General.

-Elegir nuevas autoridades que puedan asumir formalmente la conducción.

El objetivo, sostienen, es iniciar una nueva etapa que permita mejorar los servicios y adaptar la cooperativa a las actuales demandas tecnológicas. En un contexto donde el mundo de las telecomunicaciones evoluciona rápidamente, los asociados consideran fundamental modernizar la oferta y proyectar servicios sostenibles en el tiempo.

ESTADO ECONÓMICO

En cuanto a la situación financiera, se informó que la cooperativa mantiene una deuda que rondaría los 200 millones de pesos, comprometiendo obligaciones con:

-Empleados

-Gremios

-Proveedores

-Instituciones públicas

-Organismos fiscales

Frente a este panorama, el primer paso solicitado por los asociados es la regularización institucional y la fijación de una fecha concreta para la asamblea, que permita elegir nuevas autoridades y encarar un plan de saneamiento económico.

La expectativa ahora está puesta en que en los próximos días se definan acciones concretas que devuelvan previsibilidad y transparencia a una institución clave para los servicios de comunicación en Belén. /El Portal Noticias

