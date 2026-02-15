Nota Leída 141

15/02/2026

La Escuela de Arte Juan Chelemín culminó su gira internacional en Chile

La Escuela de Arte Juan Chelemín de la Ciudad de Londres, Catamarca, finalizó con gran éxito su participación en la gira internacional “Danzas y Bailes del Mundo”, llevada a cabo en la Región de la Araucanía, República de Chile.

Durante esta enriquecedora experiencia cultural, la institución tuvo el honor de compartir escenario con destacadas delegaciones artísticas de Chile, México, Venezuela y Colombia, fortaleciendo los lazos de hermandad entre los pueblos a través del arte y la danza.

Cada presentación fue una oportunidad para difundir nuestras raíces, tradiciones y la identidad cultural Argentina, representando con orgullo a nuestra ciudad y a nuestro país en un encuentro que celebró la diversidad y la integración cultural.

Desde la institución se agradece profundamente a los organizadores Cofoda bajo la dirección del Profesor Efraín Reyes Gajardo, a las delegaciones participantes, Ballet Folklórico Bellavista , Fundación cuerpo y movimiento ,centro formativo de danzas Maracaibo y a todas las personas que hicieron posible esta experiencia inolvidable.

En esta oportunidad la delegación estuvo integrada por los bailarines: Lourdes Rodríguez, Leandro Mirabal, Daniela Rodríguez, José Carlos Purulla, Valentina Reales Martel, Omar Soria, bajo la dirección del Profesor Angel Agustín Díaz Helguero.

La Escuela de Arte Juan Chelemín continúa reafirmando su compromiso con la formación artística y la proyección cultural a nivel internacional.

