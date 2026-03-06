La Escuela de Arte Juan Chelemín presento en su Gira Artística Internacional por el Sur de Chile
La Escuela de Arte Juan Chelemín presento en su Gira Artística Internacional por el Sur de Chile «Danzas y Bailes del mundo» el cuadro de danzas folklóricas tradicionales “Norteño Soy”, una propuesta artística que rinde homenaje a la identidad cultural y a las raíces del norte argentino.
A través de la danza, nuestros bailarines expresan la esencia, las costumbres y el espíritu de nuestra tierra, reafirmando el compromiso de preservar y difundir el patrimonio cultural que nos representa.
Una puesta en escena que refleja el orgullo de nuestras tradiciones y el valor del folklore como expresión viva de nuestra historia.
TEMAS: DANZAS FOLKLORICAS, LONDRES
Escuela de Arte Juan Chelemín
Comprometidos con la formación artística y la preservación de nuestras tradiciones.