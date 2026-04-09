Nota Leída 102

| Locales | 09/04/2026 |

La Liga Belenista de Fútbol convoca a clubes para organizar la temprorada 2026

La Liga Belenista de Fútbol ha anunciado la convocatoria dirigida a presidentes y delegados de los diversos clubes afiliados, con el propósito de iniciar la planificación de la temporada deportiva 2026.

Después de un prolongado receso desde la última reunión del año anterior, la institución ha enfatizado la importancia de reanudar las actividades con energías renovadas, reactivando así una de las pasiones más emblemáticas de la comunidad: el fútbol.

En este contexto, se ha informado que la primera reunión organizativa del año se llevará a cabo durante la próxima semana. En dicho encuentro, se abordarán temas relevantes relacionados con el funcionamiento institucional y el desarrollo del Calendario Deportivo 2026, el cual es fundamental para la organización de las competiciones.

Asimismo, desde la Liga se ha instado a los clubes a iniciar los entrenamientos y la preparación de sus planteles, teniendo en vista el próximo inicio de temporada, que se prevé inminente.

Finalmente, se ha subrayado la importancia de la presencia y participación activa de cada institución, no solo para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades, sino también para fortalecer el trabajo en conjunto y la toma de decisiones en beneficio del fútbol local.

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