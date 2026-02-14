Nota Leída 42

14/02/2026

La minería debe ser una herramienta de desarrollo

El diputado provincial de Fuerza Patria, Juan Pablo Sánchez, participó de la reunión de trabajo junto a concejales de San José y Santa María, referentes de la Cámara de Proveedores Mineros, representantes del gremio AOMA y miembros de la Comisión de Desocupados Mineros de Santa María-San José. El objetivo fue escuchar inquietudes y avanzar en propuestas concretas para abordar la situación laboral del sector.

El encuentro se realizó en San José y abrió un nuevo foco de reclamos por la falta de cumplimiento del cupo de trabajadores locales en la minería. La reunión contó con la participación de los concejales Antonella Albani, Diego Flores y Arnedo Aníbal, quienes acompañaron el espacio de diálogo promovido por el legislador peronista.

«La minería es una política de Estado para Catamarca, pero también debe ser una herramienta real de desarrollo para nuestras comunidades. Escuchar a quienes hoy están atravesando la desocupación es una obligación política y moral. Nuestro compromiso es trabajar para que haya más oportunidades laborales y mayor articulación entre empresas, proveedores y trabajadores», sostuvo el diputado Sánchez durante el encuentro.

El legislador agregó que cuando logran sentarse en la misma mesa Estado, sector privado y trabajadores están dando un paso concreto hacia soluciones reales. «Vamos a impulsar todas las herramientas necesarias para mejorar esta situación», afirmó Sánchez. El diputado planteó que la actividad minera debe transformarse en un motor de desarrollo comunitario que beneficie directamente a los residentes locales.

Reclamos

Durante la reunión, los participantes plantearon dudas sobre la aplicación de la resolución provincial que establece el cupo de 70% de puestos para trabajadores locales. Los vecinos consultaron al diputado Sánchez sobre cuál es el impacto de esa normativa y cómo se viene trabajando. También pidieron a la Cámara de Proveedores Mineros un informe sobre cuáles son las empresas y cómo vienen trabajando.

Los vecinos destacaron que Santa María y San José son proveedores del agua, el líquido fundamental para que se desarrolle el proyecto minero, y que Santa María brinda las vías terrestres para el acceso hacia los otros proyectos. Por eso reclamaron ser incluidos en mayor porcentaje en la contratación de trabajadores y proveedores.

La posición del gremio

El representante de AOMA planteó la situación del proyecto Posco y explicó que está demorado porque Salta, que tiene una ley 80/20, tomó una postura firme en canalizar los trabajos para su provincia. El sindicalista explicó que hace casi 30 años se hicieron divisiones de representaciones gremiales y que la parte de Posco corresponde a AOMA Salta, lo que limita la capacidad del gremio catamarqueño para intervenir.

Por su parte, el concejal Arnedo Aníbal valoró la iniciativa y destacó la importancia de sostener estos espacios de encuentro. «Es fundamental que podamos dialogar con respeto y responsabilidad. Las familias de nuestra región necesitan respuestas y este tipo de reuniones permiten construir caminos conjuntos para atender sus demandas», expresó el edil.

Al cierre, el legislador planteó la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo y la generación de empleo en el oeste provincial y reafirmó su decisión de continuar promoviendo instancias de trabajo articulado que permitan transformar las inquietudes del sector en políticas concretas. /El Ancasti

