Nota Leída 114

29/01/2026

La provincia oficializó al regreso de Fernando Jalil a la presidencia de YMAD

| Minería |

Tras acordar con la Universidad Nacional de Tucumán y la Nación para hacerse de la potestad de elegir la presidencia de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), el gobernador oficializó el regreso de su hermano, Fernando Jalil, a la conducción de la empresa estatal, cargo que le asignó Alberto Fernández y que ocupó hasta el 2024.

Con la llegada de Javier Milei al gobierno y antes de que se retire la administración nacional de YMAD, la minera fue presidida por Juan Pablo Limodio, con lo cual, Jalil quedó como uno de los vocales por Catamarca.

Mediante un decreto fechado el 22 de enero de 2026, se aceptó la renuncia de Fernando Jalil al cargo de vocal del Directorio. En el mismo día, a través de otro decreto, se lo designó como presidente del directorio de YMAD, en representación de Catamarca.

El enroque se completó con el nombramiento de Marcelo Murúa como vocal en el cargo que ocupaba el hermano del gobernador y por cuanto dejó el ministerio de Minería en manos de Teresita Regalado.