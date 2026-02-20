Nota Leída 16

La UNCA obtuvo el título de propiedad de la sede Belén

Mediante un acto realizado en Casa de Gobierno se firmó el convenio correspondiente con la presencia del rector de la UNCA, ing. Oscar Arellano, el gobernador de la provincia, lic. Raúl Jalil, el vicerrector ing. Carlos Savio, el secretario General, ing. Horacio Andrada y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Administración, cpn Alfredo Lazarte.

En ese marco, la escribana mayor de Gobierno, María Belén Saadi, destacó que este tipo de trámites requieren un proceso administrativo que demanda tiempo, hasta completar la documentación correspondiente para la emisión de la escritura pública de propiedad. Con la firma realizada, la Universidad garantiza la estabilidad jurídica del predio y consolida su funcionamiento institucional en la región.

“Con esta firma, se garantiza la estabilidad y el crecimiento a largo plazo de la UNCA en el interior de la provincia”, señalaron desde la institución, al tiempo que remarcaron que este avance administrativo permite formalizar la propiedad del espacio donde funciona la sede Belén, cumpliendo un anhelo de toda la comunidad académica.

