21/01/2026

Liberaron un águila coronada en Belén

Un juvenil de águila coronada, una de las aves rapaces más emblemáticas y amenazadas de la Argentina, fue liberado en la ciudad de Belén, en la provincia de Catamarca, tras atravesar un proceso integral de rescate, recuperación y rehabilitación. El operativo permitió devolver al medio natural a un ejemplar cuya supervivencia se encontraba comprometida, y fue destacado por las autoridades como parte de las políticas de conservación de la fauna silvestre que se impulsan en la provincia.

Según se informó oficialmente, el ave fue hallada en una situación que impedía su desarrollo normal en el ambiente silvestre. El rescate estuvo a cargo del personal de la Sección Belén de Gendarmería Nacional, que intervino de manera preventiva para garantizar la protección del ejemplar y evitar riesgos mayores para su integridad.

Una vez rescatada, el águila coronada fue puesta a resguardo y derivada a un centro especializado, donde recibió atención veterinaria específica. Durante esta etapa, los profesionales evaluaron su estado sanitario general, la presencia de posibles lesiones y su comportamiento, aspectos fundamentales para determinar si el ave se encontraba en condiciones de ser reinsertada en la naturaleza.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, desde donde se precisó que el proceso incluyó una fase de rehabilitación veterinaria y otra de recuperación comportamental. Ambas instancias resultaron clave para asegurar que el ejemplar pudiera valerse por sí mismo una vez liberado.

Superadas estas etapas, los equipos técnicos constataron que el juvenil de águila coronada presentaba un comportamiento compatible con la vida silvestre y las capacidades necesarias para cazar y desplazarse en su entorno natural. En función de estos informes, se dispuso su liberación en un ambiente con características adecuadas para su supervivencia, dentro del área de distribución natural de la especie.

El águila coronada es una especie de muy baja abundancia, con una distribución que se extiende desde el sur de Brasil hasta el centro de la Argentina. Está asociada principalmente a ambientes semiáridos, de monte y zonas abiertas con árboles aislados, hábitats que en las últimas décadas han sufrido una fuerte presión por el avance de actividades humanas.

Tanto a nivel nacional como internacional, la especie se encuentra categorizada En Peligro de extinción. Entre las principales amenazas que enfrenta se destacan la electrocución en tendidos eléctricos, la persecución directa, la pérdida y degradación del hábitat, el ahogamiento en tanques de agua sin protección y la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente subrayaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral de conservación, orientada a reducir la mortalidad evitable de especies amenazadas y a fortalecer la protección de la biodiversidad nativa en la provincia. En ese sentido, destacaron la importancia del trabajo articulado entre fuerzas de seguridad, organismos ambientales y profesionales especializados.

Una de las rapaces más imponentes de Sudamérica

El águila coronada (Buteogallus coronatus) es una de las aves de presa más grandes y dominantes de la Argentina y del Cono Sur. Entre sus principales características se destacan un peso que oscila entre los 3 y 4,5 kilos —siendo las hembras de mayor tamaño que los machos— y una dieta basada en mamíferos medianos como conejos, liebres, tatúes, zorrinos y reptiles de gran tamaño.